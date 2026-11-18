El Consejo provincial del Gobierno del Poder Popular en Matanzas correspondiente al mes de noviembre sesionó bajo la presidencia de la gobernadora Marieta Poey Zamora y el vicegobernador Lázaro Vicente Suárez Navarro, junto a las principales autoridades municipales.

En el orden económico, el intendente del municipio de Cárdenas, Fran Padrón Domínguez, presentó un informe sobre la gestión de las 176 transformaciones económicas y sociales con énfasis en el eje temático cinco dedicado al fortalecimiento y la autonomía de los municipios.

El directivo destacó las facilidades que este eje brinda para gestionar recursos financieros, humanos y la propia política tributaria e incluye la creación de fondos municipales con aportes de utilidades de actores estatales y privados.

En ese mismo ámbito, los presentes evaluaron los ejes uno, once y doce relacionados con la bancarización, la prevención y el enfrentamiento a la evasión fiscal en los actores económicos no estatales.

Yanetsys Chávez, directora provincial del Banco de Crédito y Comercio, subrayó la importancia del trabajo conjunto con los bancos y el grupo provincial de bancarización, mientras que Patricia Díaz, directora provincial de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, llamó a cada oficina municipal a conocer su meta diaria de captación de ingresos para cumplir el objetivo del año en las seis semanas de trabajo que restan.

Los depósitos en la provincia crecieron en 15 millones de pesos aunque todavía no alcanzan el resultado deseado y los depósitos bancarios de los actores económicos no estatales resultan insuficientes de manera general.

Asimismo, se conoció que ocho municipios de la provincia no cumplen el indicador de ingresos cedidos y la gobernadora Marieta Poey Zamora llamó a no permitir la evasión fiscal por parte de los actores económicos no estatales.

Finalmente, el vicegobernador Lázaro Vicente Suárez Navarro abordó nuevamente el eje cinco en sus transformaciones 43 y 49 sobre los servicios comunales, se refirió al cobro sin subsidios de todos los actores económicos y a los subsidios dirigidos a los núcleos en situación de vulnerabilidad.