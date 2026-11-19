Con características especiales se celebrará, del 26 al 29 de noviembre en Matanzas, la edición 16 del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación DanzanDos, auspiciado por la compañía Danza Espiral, bajo la dirección de la Maestra Liliam Padrón, Premio Nacional de Danza, el Consejo provincial de las Artes Escénicas y la Dirección provincial de Cultura.

Dedicada a los 55 años de El Decálogo del Apocalipsis, de Ramiro Guerra, los 39 de Danza Espiral y las cuatro décadas de la Asociación Hermanos Saiz, el evento se realizará este 2026 como muestra de Coreografía e Interpretación y no como concurso, ante la imposibilidad de garantizar la transportación y hospedaje de todos los interesados.

“Los escenarios de presentación dependen de la electricidad pero sí vamos a celebrar el DanzanDos, de manera excepcional como muestra, pues no tenemos la cantidad de hospedajes y la logística para asumir un concurso”, adelantó Liliam Padrón, presidenta del Danzados y directora de Danza Espiral.

No obstante, gracias al apoyo de Iberoescena, asistirán al encuentro los coreógrafos y profesores Ruth Canseco, de México y Astergio Insalencio, de Colombia, quienes ofrecerán talleres y funciones durante las jornadas de la cita danzaria.

En el espectáculo inaugural la compañía anfitriona ofrecerá Clave cubana, un estudio sobre Hamlet, alrededor del teatro Sauto, el jueves 26 a las 4 de la tarde, y la inauguración de la exposición Espirales de Ramiro Guerra, con fondos de la Casa de la Memoria Escénica.

El programa comprende talleres para aficionados y profesionales, encuentros teóricos durante el espacio Memorias, en la Casa de la Memoria Escénica y un encuentro con Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional de Cuba.

Las compañías de México y Colombia se presentarán, asimismo, en el proyecto sociocultural Maravillas de la Infancia y en el Callejón de las Tradiciones. Se prevé que las muestras de los dúos invitados y los estudiantes de la Escuela de Arte de Matanzas de nivel medio y elemental transcurran a las 4 de la tarde en el teatro Sauto, aunque el horario y el sitio de las presentaciones dependerán de la disponibilidad de energía eléctrica.

“Consideramos que es muy importante intentar hacerlo, a pesar de las limitaciones. Es mucho más fácil suspenderlo, pero creo que lo fundamental es que hay muchas personas: críticos, historiadores, bailarines, coreógrafos, interesados a las que le hemos pedido que estén presentes porque al final el espacio, sea concurso o muestra, lo que pretende es el diálogo, la muestra del trabajo de cada uno y, sobre todo, estamos interesados que haya una representación lo más abarcadora del movimiento danzario cubano”, agregó la bailarina, coreógrafa y profesora, Premio Nacional de Danza 2026.

El comité organizador informó que los escenarios alternativos son las sedes de El Mirón Cubano, teatro Papalote y la Sala White. Debido a estas circunstancias, se venderán las entradas a las 2 de la tarde, el mismo día de cada muestra. Recabaron en la importancia de que el público se mantenga atento a cualquier cambio.

Participarán como invitadas compañías Malpaso, Perro Callejero y Retazos, de La Habana, Danza Espiral, de Matanzas y se espera la confirmación de Danza Libre, de Guantánamo y el Ballet Contemporáneo de Camagüey.

La muestra del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación DanzanDos culminará el domingo 29 con la entrega del Premio de la Popularidad.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26