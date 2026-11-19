En días recientes la casa social de la UNEAC en Matanzas acogió la primera presentación de Ciclos, colección con la que Ediciones Matanzas celebra desde ahora la trayectoria de los escritores matanceros, informó Alfredo Zaldívar Muñoa, director de la editorial y editor de los textos.

“La colección Ciclos surge como una idea de homenajear los ciclos de vida de los escritores matanceros. Comenzamos este 2026 cuando cuatro escritores cumplimos aniversarios cerrados: Alfredo Zaldívar, Laura Ruiz Montes, Leymen Pérez y José Manuel Espino.

“La acabamos de presentar en la jornada del Premio Milanés, con tres de los autores porque Leymen está de viaje por México. Ha tenido una maravillosa acogida, incluso, los ejemplares que trajimos se agotaron, así que tendremos que hacer otras presentaciones”.

Varios géneros conforman las páginas de las plaquettes de Ciclos, una iniciativa que al decir de Maylan Álvarez, su presentadora, constituyen cuatro maneras de habitar la palabra, además de reafirmar la versatilidad de los autores del patio, valora el también Premio Nacional de Edición.

“Quisimos que fueran distintos géneros porque los cuatro somos poetas, pero hacemos otras cosas. En el caso de Leymen, generalmente lo que escribe es poesía, aunque también incursiona en la crítica literaria y el ensayo, pero fundamentalmente su obra es poética.

“Laura, además, es dramaturga, ha escrito literatura para niños y ensayos y está escribiendo hace un tiempo crónicas y Espino no publicó literatura para niños, sino décimas y en el caso mío un breve cuento que yo tenía”.

Bajo el título Tres veces un Sol, la plaquette de Leymen Pérez recoge ocho poemas. Diez décimas entregó José Manuel Espino en Las oscuras visitaciones.

“Es un momento muy especial en mi poesía porque tiene que ver con décimas escritas desde inocencia y con unos títulos enormes. Eso era algo que me seducía.

“Tiene que ver con cierta etapa de la literatura clásica que exactamente tenía esa característica, con esos fantasmas que nos acompañan, con figuraciones, misterios que uno siente que le pertenecen y que nos han acompañado siempre.

“Son mitos y la plaquette los devuelve de una manera muy clara a pesar de que el título sea oscuro. Eso es una de las cosas bonitas que tiene el libro como tal”.

¡Ay, Paquita! le pone el tono picante a Ciclos en un cuento que quedó a la espera por su publicación. Aun cuando su autor, Alfredo Zaldívar, mantiene bajo la almohada algunos versos inéditos, prefirió dar a conocer esta propuesta desde la narrativa.

Laura Ruiz obsequió deliciosas crónicas durante poco más de un año en las páginas del periódico Girón, de Matanzas. Muy a tono con su poética, cada una de ellas hablaba con naturalidad y belleza de la cotidianidad. Ciclos alberga dos de esas crónicas.

Acompañan los textos imágenes de importantes artistas visuales. Sergio Roque refleja en su justa medida el cuento con tintes eróticos del propio Zaldívar; William Hernández conecta con la esencia de las crónicas de Laura Ruiz Montes; la obra de Lorenzo Prieto escolta los poemas de Leymen Pérez, mientras que José Manuel Espino agradece la oportunidad, tantas veces soñada, de fundir en un mismo discurso sus diez décimas con el universo creativo de Adrián Gómez Sancho.

“Agradezco mucho la colección, primero porque la comparto con personas que admiro muchísimo, que han sido referentes para mí y que la vida me ha hermanado con ellos en algún momento. Siento que eso también se ve en el resultado final de este encuentro.

“En el caso mío también agradezco mucho las iluminaciones que hizo Sancho. Hace mucho tiempo quería que mi literatura y yo tuviéramos un encuentro con su poética y ya se dio.

“Creo que en ese sentido es bueno festejar, sentir que se cumple 60 años en una ciudad y una editorial que han tenido para bien rescatarlo desde la obra. ¡Qué bonita esa celebración! Realmente estoy muy agradecido”.

En lo adelante Ciclos continuará enalteciendo la escritura de los autores del patio como festejo cada año por sus aniversarios cerrados de vida o de creación.

“La idea es esa de continuar esa colección que inauguramos. En principio pensamos en cuatro plaquettes independientes, pero después quisimos que formaran parte de un estuche y se pudieran promover las cuatro juntas, independientemente de que el público también puede comprarla por separado.

“De todas formas todavía hay dos cumpleañeros, Laura y Leymen que no han cumplido todavía su ciclo, así que podemos en diciembre hacer otra presentación a propósito de los aniversarios de ellos. La intención es estimular la creación de los escritores matanceros, otro proyecto más de promoción de la literatura nuestra”.

La colección, creada por Alfredo Zaldívar para reverenciar a los escritores matanceros y promover su obra, se puso a consideración del público por primera vez durante la última jornada del Premio Nacional de Poesía José Jacinto Milanés, en Matanzas.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26