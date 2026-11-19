Este jueves matanceros de todas las edades celebraron el Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación con un Festival Deportivo en el parque René Fraga. Familias, amigos y vecinos llenaron el lugar ubicado en la parte alta de la urbe yumurina, de actividad física, movimiento y alegría.

Los pioneros de la enseñanza primaria llevaron a cabo carreras en zancos y competencias de velocidad, mientras que los adolescentes y jóvenes practicaron fútbol, béisbol, ajedrez y los abuelos que también se unieron a esta fiesta deportiva hicieron ejercicios de taichi.

La bailoterapia animó a los presentes con ritmo y buena energía. Jóvenes y mayores siguieron los pasos juntos, sin distinción de edades. El parque se convirtió en una gran pista de baile al aire libre.

Mercedes Mayor, presidenta del Círculo de Abuelos Renacer a la Vida, de El Naranjal, tiene más de siete décadas de edad y ve la celebración del 19 de noviembre como una fecha para confraternizar entre todos. Para ella, el contacto entre generaciones tiene un valor claro.

“A los niños hay que acercarlos al deporte desde pequeños y en la edad avanzada el cuerpo pierde habilidades, lo mismo la mente que el cuerpo necesita de estos encuentros», afirmó.

Su círculo tiene unos 50 abuelos matriculados. Algunos están enfermos y otros no pueden asistir. Aun así, los lunes, miércoles y viernes se reúnen entre 15 y 20 personas. Las dificultades del país no los detuvieron para poder realizar actividad física.

Olga Rodríguez González, profesora de Educación Física jubilada y recontratada en la escuela José María Heredia, comentó que momentos como estos la llenan de añoranza por sus inicios en el mundo de la cultura física y la recreación. Hoy suma 40 años de trabajo.

«Amo lo que hago», dijo. Seguirá en el aula «hasta que mi pie y mi mente puedan aportar».

Los organizadores prepararon dinámicas pensadas para compartir en familia. Padres e hijos participaron lado a lado y disfrutaron de una actividad diferente.

La cita dejó un mensaje claro sobre la importancia de la actividad física. Moverse a diario cuida la salud del cuerpo y renueva el ánimo. La recreación sana también fortalece los lazos entre vecinos.

El Festival confirmó el valor de los espacios públicos como escenario de encuentro. El parque René Fraga acogió a una comunidad feliz y activa en la celebración por el Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación.