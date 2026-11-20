Ciénaga de Zapata.– Lo que comenzó como un proyecto para mejorar los servicios de Salud en ese sureño municipio, se convirtió, nueve meses después, en una realidad que beneficia directamente a las embarazadas de ese territorio.

En mayo de 2025, la Dirección General de Salud (DGS) del municipio presentó a la Agencia Medicuba Suiza una propuesta para fortalecer el área intensiva del policlínico Celia Sánchez Manduley mediante la incorporación de tecnología moderna.

El equipamiento llegó en diciembre de ese año y, en enero de 2026, durante una visita de la Agencia para comprobar su puesta en marcha y evaluar el impacto en la población cenaguera, surgió una nueva iniciativa: incorporar un ultrasonido Doppler de altas prestaciones, publicó el perfil de Facebook de la DGS.

La propuesta tenía un propósito muy concreto: fortalecer el Programa Materno Infantil (PAMI), garantizar la continuidad de la atención prenatal especializada y evitar que las gestantes tuvieran que trasladarse hasta la cabecera provincial para acceder a estos estudios.

La doctora Meybis Pérez Morales, quien acumula 18 años de experiencia profesional y cuenta con un diplomado en Diagnóstico Prenatal de Malformaciones Fetales, fue la encargada de presentar esta segunda parte de este proyecto, materializado nueve meses después, agrega la nota.

A menos de un mes de su puesta en funcionamiento, el equipo ya había permitido atender a 41 pacientes de la Ciénaga de Zapata y Jagüey Grande.

Detrás de esa cifra hay un beneficio que trasciende lo tecnológico: menos viajes, mayor comodidad para las embarazadas, más seguridad y la posibilidad de recibir una atención especializada sin cerca de quienes la necesitan.

En territorios como el cenaguero, donde las distancias y las dificultades de transportación pueden convertirse en obstáculos para acceder a los servicios médicos, tiene un valor especial acortar estas distancias para acceder a este tipo de atención, y agregar beneficios como la tranquilidad familiar, y esos imprescindibles cuidados de la salud materna y fetal.

El ultrasonido Doppler representa, así, mucho más que la incorporación de un nuevo equipo. Es el resultado de una gestión que identificó una necesidad, encontró respaldo y convirtió una aspiración en un servicio al alcance de la población.

El agradecimiento a Medicuba Suiza lo dejó plasmado la DGS de la Ciénaga de Zapata en su perfil de Facebook, como testimonio fiel de cuánto significa la cooperación y solidaridad internacionales para los pacientes de una de las zonas más olvidadas antes de enero del primero de enero de 1959, triunfo de la Revolución cubana.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de la DGS en la Ciénaga de Zapata.