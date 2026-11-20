El culturismo matancero tiene en Alexis Hodelín, conocido popularmente como «Pulga Matagigantes», a uno de sus representantes.

Su crecimiento en esta disciplina responde a un proceso de preparación, sacrificio y constancia que ya comienza a mostrar resultados en el escenario competitivo nacional.



Con apenas tres años de experiencia en el culturismo, Hodelín ha conseguido consolidar una trayectoria que incluye seis participaciones competitivas, con un balance de cuatro primeros lugares, un segundo y un tercer puesto. Entre sus resultados sobresale su consagración como campeón nacional del Iron Cuba, en la categoría de 65 kilogramos.

El camino hasta estos resultados no estuvo exento de transformaciones. Después de sus primeras experiencias en Men Physic , asumió las exigencias del culturismo, una modalidad que demanda mayor desarrollo muscular, especial atención al entrenamiento de piernas y una alimentación ajustada a los objetivos físicos.

«Fue un cambio tremendo. Hay que entrenar las piernas tres veces a la semana, seguir una dieta y comer más todavía. Todo depende del esfuerzo y la disciplina», explicó el atleta al recordar su evolución.

Además de competidor, Alexis se desempeña como entrenador en el gimnasio Iron Wolf, en Matanzas.

Combinar ambas responsabilidades representa otro desafío, pues debe organizar sus sesiones personales sin descuidar la preparación y atención de quienes acuden al gimnasio. Para ello aprovecha los horarios de menor afluencia y los espacios disponibles antes del cierre.

Su preparación más reciente también ha dejado resultados positivos. El matancero aseguró haber ganado tres kilogramos durante este proceso, una cifra que no había conseguido alcanzar anteriormente.

Ahora, el objetivo es superar su anterior presentación y mostrar una mejor versión sobre la tarima.

Hodelín reconoce que mantenerse en el primer lugar implica exigirse constantemente. Por eso decidió continuar participando en los campeonatos provinciales, incluso después de conseguir la clasificación para las citas nacionales. Su propósito es alcanzar el título absoluto y seguir elevando su nivel competitivo.

En su trayectoria también reconoce el apoyo de Misleidy Quevedo y Roberto Ruiz, a quienes agradeció por acompañarlo durante la preparación para el Iron Cuba de 2026.

Con nuevos retos por delante, el Pulga mantiene la mirada puesta en las próximas competencias.

Su historia demuestra cómo la disciplina, la planificación y la perseverancia pueden convertir una pasión deportiva en un camino de resultados.