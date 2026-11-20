Adivinanzas, trabalenguas, cuentos y poemas, canciones y juegos, esa es la famosa peña literaria Del Maíz Regado, en la Casa Social de los Escritores y Artistas matanceros, que este mes contó con la alegría de los pioneros de tercero B, de la escuela República de Costa Rica. Los niños disfrutaron con la participación de su fundador, el laureado escritor, José Manuel Espino Ortega, junto a la también poeta, actriz y narradora oral Yenisbell Martell Santana y la cantante Olga Margarita Muñoz, tan expresiva en su mensaje musical.

Hace más de diez años se creó la peña y su importancia va más allá del evento cultural, de cuyas particularidades nos habla Espino, presidente además del Comité provincial de la UNEAC.

«La peña nació a partir de las Ferias del Libro, cuando organizábamos el Pabellón Tesoro de Papel y realmente ha sido gratificante para todos los que hemos tomado parte en estos encuentros con los niños.

«Los principales creadores han asistido, una vez estuvo Nersys Felipe Premio Nacional de Literatura, quedó encantada, pues una de sus virtudes es que le ofrecemos a los pequeños opciones diferentes».

-¿Principal empeño?

«Lo primordial es la lectura, acercarlos a los libros, a las historias, a los versos, mientras jugamos a completar la rima o a adivinar el nombre de los cuentos o del autor, para que después lo busquen en la biblioteca, lo hablen en la escuela o demanden verlo en sus celulares, dadas las ventajas de la tecnología.

«A ello le incorporamos la música, con canciones clásicas de nuestras compositoras o del repertorio universal, alejadas de la chabacanería, de lo vulgar y obsceno, como se escucha en muchos lugares de manera impropia.

«Buscamos una estética, divertida, que les permita el vínculo con la literatura».

Asimismo, los integrantes de la Peña se presentaron en la escuela primaria Julio Pino Machado, para entre risas y cantos, terminar la soleada mañana de noviembre.

Para el año próximo la peña Del Maíz Regado, de la UNEAC, aspira a trasladarse por diversas instituciones culturales con la finalidad de ampliar el conocimiento de la historia de la ciudad entre los pequeños estudiantes.