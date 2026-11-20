Estudiantes de primer año de la Universidad de Matanzas firmaron este viernes 20 de noviembre su compromiso con las Milicias de Tropas Territoriales (MTT).

Con este acto dio inicio el Bastión Estudiantil 2026, ejercicio en el que los nuevos milicianos ratificaron su vocación patriótica y su compromiso con la defensa de la Patria en un contexto recrudecido por las medidas de la administración norteamericana contra nuestro pueblo.

De ahí el plan de actividades de la defensa y las misiones de la comunidad universitaria dadas a conocer por Alexandra González Espinoza, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU)

Los estudiantes recibieron clases combinadas de preparación militar, también practicaron en un ejercicio integral de Defensa Civil y de defensa territorial.

Como colofón de la jornada oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) impartieron un grupo de conferencias sobre táctica, estrategias y preparación combativa a los estudiantes y profesores del centro.

La preparación unió aulas, campo y en una misma experiencia. Para muchos jóvenes, este es su primer paso en la formación militar y también en su formación ciudadana.

Cada firma representa una decisión personal ante el futuro del país. Cada nuevo miliciano suma voluntad a la seguridad y la soberanía nacional.

Los estudiantes de la Universidad de Matanzas reafirmaron con esta jornada una convicción profunda, la de defender a Cuba al precio que sea necesario.