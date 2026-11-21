La Sala de Conciertos «José White» de Matanzas será testigo del debut de una joven promesa de la música inglesa, que junto a la Camerata José White del territorio, prometen deleitar a los asistentes con un programa que combina tradición y nuevas tendencias.

Bajo la dirección principal de la maestra Yany Calama García y la coordinación permanente del director de la compañía yumurina José Antonio Fernández Muñoz, se presentará el estreno de la obra «Odesa Pearl by the Sea», del pianista y compositor Daniel Wilson.

El artista foráneo seleccionó a la agrupación para compartir junto a él sus primeros trabajos por la sólida trayectoria que los caracteriza.

El primer momento de la jornada vespertina se destinará al disfrute del repertorio clásico de la camerata, con piezas representativas como «La Comparsa», de Lecuona y «La Bella Cubana», de José White.

Finalmente, el punto más importante del encuentro estará dedicado a las piezas del creador europeo, el cual reinterpreta sonoridades contemporáneas y regala para el mundo entero un pedazo de su esencia.

Para Tony, al frente del prestigioso grupo local, el compromiso del joven músico con su labor, así como su perfecto dominio de la técnica de la composición, constituyen los factores que lo hacen merecedor de una presentación tan especial.

Asimismo, se refirió a esta inesperada pero grata unión, como una oportunidad más de traer la magia de la música en vivo a uno de los espacios culturales más emblemáticos de nuestra urbe.

Esta colaboración musical, que se podrá presenciar este sábado, a las tres de la tarde, pretende dejar una impronta en la dinámica intercultural entre Cuba e Inglaterra, un privilegio para los amantes de los vínculos artísticos.