Un total de 20 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas iniciaron su recorrido hacia la internacionalización, con la puesta en marcha de la etapa operativa del Programa Booster de aceleración exportadora, una iniciativa que busca fortalecer sus capacidades empresariales y facilitar el acceso a mercados extranjeros.

El Hotel Nacional de Cuba acogió el encuentro de las empresas beneficiarias, procedentes de once provincias del país, que tuvieron la oportunidad de presentar sus modelos de negocio, identificar sus principales necesidades de acompañamiento y establecer un primer contacto con los impulsores del programa, publicó el Ministerio de Economía y Planificación en su perfil de Facebook.

Seleccionadas entre 54 candidaturas recibidas, las mipymes desarrollan actividades en sectores estratégicos como el agroalimentario, las tecnologías de la información y la comunicación, y las industrias culturales y creativas.

La jornada combinó el intercambio entre los participantes con un primer acercamiento a herramientas de inteligencia comercial, fundamentales para conocer las oportunidades de negocio, identificar mercados potenciales y diseñar estrategias de exportación.

En la inauguración intervinieron Roberto Pérez Pérez, viceministro de Economía y Planificación; Jens Urban, embajador de la Unión Europea en Cuba; Raphaël Trannoy, embajador de Francia en Cuba, y el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país.

Durante los próximos meses las empresas recibirán acompañamiento personalizado para fortalecer su gestión, mejorar sus capacidades competitivas y proyectar sus productos y servicios hacia mercados priorizados de México, Canadá, España, Alemania y Francia.

Más allá de la selección y el primer encuentro, el desafío estará en convertir las potencialidades de estos emprendimientos en oportunidades concretas de exportación, en un contexto donde la diversificación de las fuentes de ingresos y la inserción de la economía cubana en el mercado internacional adquieren especial relevancia.

El Programa Booster forma parte del proyecto Apoyo a los Nuevos Actores Económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible (NAE), financiado por la Unión Europea e implementado en Cuba por la Cooperación Francesa, el PNUD, el Ministerio de Economía y Planificación, su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

Foto tomada del Facebook de Economía y Planificación.