Jovellanos.- Ayer se desarrolló en el Instituto Preuniversitario (IPU) Pedro Pablo Rivera Cué, de este municipio, una charla educativa sobre seguridad vial vinculada al consumo de drogas, en la 63 Jornada Nacional de Tránsito. La actividad contó con la participación de las autoridades de Tránsito del territorio, encargadas de velar por la seguridad en las vías, y abordó los riesgos de conducir o transitar bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Los especialistas explicaron cómo el alcohol y las drogas afectan los reflejos, la percepción y las decisiones, elevando la probabilidad de accidentes. Se insistió en que estos comportamientos ponen en peligro, no solo la integridad física de sus protagonistas, sino también la de peatones, pasajeros y otros conductores. Los estudiantes participaron activamente y formularon preguntas sobre situaciones cotidianas en la vía.

La jornada se enmarca en la 63 Jornada Nacional de Tránsito, que se extiende hasta el 28 de noviembre en curso bajo el lema «Por la seguridad de nuestros hijos», con acciones de educación y prevención en el país. En el territorio se han impulsado charlas en centros escolares y laborales, operativos de control y reconocimientos a conductores sin accidentes, como parte de una estrategia integral para fortalecer la cultura vial y reducir la accidentalidad.

El IPU Pedro Pablo Rivera Cué ha sido sede de otras iniciativas de prevención, como las «Charlas por la vida», dirigidas a alertar sobre los riesgos del consumo de alcohol y otras sustancias. La vinculación nociva entre tránsito y drogas resulta pertinente para formar una conciencia crítica en los jóvenes, quienes deben asumir la seguridad vial como una responsabilidad compartida que protege la vida propia y la de los demás.