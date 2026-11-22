Casa de Cultura de San Carlos fomenta la creación artística
Jovellanos.- La Casa de Cultura municipal Manuel Navarro Luna, ubicada en el Consejo Popular San Carlos, desarrolla el Taller de Artes Visuales Victoria Fernández Castañeda, un espacio dedicado a fomentar la creación artística, la sensibilidad estética y el desarrollo de habilidades en las artes plásticas.
El taller constituye una oportunidad para acercar a niños, jóvenes y participantes en general al universo de las artes visuales. El taller, impartido por el promotor cultural Lázaro Aquin, promueve el aprendizaje, la expresión individual y el talento desde el ámbito comunitario.
Estas acciones reafirman el compromiso de las instituciones culturales con la formación artística, la participación popular y el fortalecimiento de la vida cultural en los barrios de este municipio.