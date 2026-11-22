Jovellanos.- La Casa de Cultura municipal Manuel Navarro Luna, ubicada en el Consejo Popular San Carlos, desarrolla el Taller de Artes Visuales Victoria Fernández Castañeda, un espacio dedicado a fomentar la creación artística, la sensibilidad estética y el desarrollo de habilidades en las artes plásticas.

El taller constituye una oportunidad para acercar a niños, jóvenes y participantes en general al universo de las artes visuales. El taller, impartido por el promotor cultural Lázaro Aquin, promueve el aprendizaje, la expresión individual y el talento desde el ámbito comunitario.

Estas acciones reafirman el compromiso de las instituciones culturales con la formación artística, la participación popular y el fortalecimiento de la vida cultural en los barrios de este municipio.

La iniciativa forma parte del trabajo sistemático de la Casa de Cultura Manuel Navarro Luna por acercar las manifestaciones artísticas a la población y estimular la creatividad desde edades tempranas. El taller Victoria Fernández Castañeda se consolida como un espacio de encuentro donde los participantes desarrollan habilidades plásticas y amplían su apreciación del arte y la cultura. La cultura se construye desde la comunidad y crece con la participación de todos. Con este taller, la Casa de Cultura Manuel Navarro Luna ratifica su compromiso con la formación artística y el desarrollo del talento local, promoviendo espacios de aprendizaje y expresión que enriquecen la vida cultural del Consejo Popular San Carlos y de Jovellanos.