Este sábado 21 de noviembre, el reparto Armando Mestre de la ciudad de Matanzas, se convirtió en escenario de una jornada que combinó compromiso ambiental y espíritu vecinal.

La actividad «Reciclo mi barrio» resultó todo un éxito, con la participación de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Matanzas, que aportó personal y medios para el desarrollo del evento.

Sin embargo, no todo fue perfecto. Quizá en la información inicial faltó esclarecer algunas normativas que establece Materia Prima para la compra de los materiales, lo que provocó molestias entre algunos asistentes que sintieron haber perdido su viaje. Un detalle que, sin duda, deberá tenerse en cuenta en próximas convocatorias.

Lo cierto es que la respuesta popular superó expectativas. Excelente fue la participación de los alumnos de la escuela primaria Seguidores de Camilo y el Che, institución enclavada en esta comunidad, cuyo sistema de comunicación llegó a un gran número de familias y movilizó a vecinos de todas las edades.

Reconfortante fue ver llegar al área de recolección a niños acompañados de sus padres, abuelos u otros adultos, todos con sus aportes.

Llegaron en motorinas y carretillas, con sacos arrastrados por varios de ellos, en coches para bebés preparados para la carga y en otros artefactos con movilidad. La imaginación y el entusiasmo se pusieron al servicio del reciclaje.

De igual forma se movilizaron muchos abuelos, personas de la tercera edad que concurrieron con sus aportes. Entre los asistentes hubo quienes no cobraron sus contribuciones y otros que, al llevar recipientes de cristal, no pudieron entregarlos por no cumplir con la limpieza requerida.

Aunque todo fluyó correctamente, se hace necesario ajustar algunas disposiciones para que todos salgan complacidos.

Según conocí por intermedio de especialistas de Materia Prima, esta actividad se puede realizar con regularidad, sobre todo con una buena planificación, para que todas las partes implicadas en «Reciclo mi barrio» queden satisfechas.

La jornada de este sábado dejó una lección clara: cuando la comunidad se une, el reciclaje deja de ser una obligación y se convierte en una fiesta de compromiso y responsabilidad compartida.