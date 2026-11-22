El centro cultural Las Palmas fue sede del evento provincial de Culturismo y Fitness, una cita que reúne a atletas del territorio en las modalidades de Wellness, Men’s Physique y Bikini.

La competencia constituye una oportunidad para que los participantes muestren el resultado de meses de entrenamiento, disciplina y preparación física.

Entre los participantes estuvo Adonis Cabrera García, quien explicó que su acercamiento a esta disciplina comenzó por gusto, pero con el tiempo aumentó su interés al observar a otros competidores. La motivación por superarse y alcanzar reconocimiento en este deporte lo impulsó a subir a la tarima.

Por su parte, Lorena Díaz se presentó en la modalidad de Wellness y lleva aproximadamente dos años de preparación. Su camino no ha estado exento de dificultades: el dengue y posteriormente enfermedades virales afectaron su continuidad en los entrenamientos durante el pasado año.

La atleta explicó que esta vez asumió la preparación de una manera diferente, con mayor atención al trabajo físico y a la alimentación.