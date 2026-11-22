El primer trabajo voluntario convocado por Ernesto Che Guevara fue recordado en Matanzas por hombres y mujeres a través de labores de limpieza e higienización en importantes espacios citadinos y centros labores.

Dedicadas también al centenario del natalicio de Fidel Castro, las faenas tuvieron mayor expresión en las urbes de Cárdenas y Matanzas, en jornadas de sábado y domingo donde, sumadas a los habituales cambios de labor en los colectivos, rindieron tributo a aquella memorable movilización del 22 de noviembre de 1959 en la actual provincia de Granma, promovida por el inolvidable Guerrillero Heroico, manifestó Reynier Reyes Urquiza, miembro del Secretariado del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Labores de chapea y recogida de desechos fueron realizadas en áreas del hospital Julio Miguel Aristegui Villamil, centro asistencial beneficiado por frecuentes gestos de hoteles de Varadero que suelen enviar allí a camareras a apoyar la limpieza en sus instalaciones.

Estudiantes y vecinos no perdieron la oportunidad de integrarse a librar de suciedades el litoral en la bahía de Matanzas, zona donde directivos y trabajadores del Gobierno en este territorio han emprendido una ofensiva para devolverle pulcritud a un sitio tan querido por los matanceros.

Fotos: Reynier Reyes Urquiza.