Una exposición dedicada al décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz quedó inaugurada en la sede de la filial universitaria Regino Pedroso en Unión de Reyes.

La ocasión resultó propicia para recordar al líder histórico de la Revolución cubana. Luego que trabajadores del centro depositaran una ofrenda floral en el busto de José Martí, el artista aficionado Miguel Ángel Gil declamó décimas alegóricas a esta conmemoración.

Por su parte, el profesor de la casa de altos estudios unionense, Romilio López Medina expresó que «la exposición está dedicada al hombre que apostó por la causa revolucionaria, por la educación, que aunque no esté físicamente entre nosotros permanece vivo su legado».

El encuentro estuvo presidido por la primera secretaria del Partido en el territorio, Yaneisy Fuentes López acompañada de miembros del buró municipal.

A pocas horas de conmemorar un aniversario más de la desaparición de Fidel Castro los unionenses recuerdan su ejemplo con diversas actividades.

✍️📷 Roxana Valdés Isasi periodista