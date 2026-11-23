La Unión Eléctrica convocó a estudiantes de Ingeniería Eléctrica, fundamentalmente de año terminal, de La Habana y otras provincias, a sumarse al trabajo en los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS) y a optar por su preparación como operadores de estas instalaciones.

La convocatoria representa una oportunidad para adquirir experiencia práctica en un área clave del sector energético y está abierta a estudiantes de todas las provincias.

La tarea comenzará en enero con una capacitación inicial que permitirá a los participantes trabajar con seguridad y conocimientos sólidos. Las primeras incorporaciones se realizarán en La Habana, según precisa la información divulgada por la Unión Eléctrica.

En relación con la tesis, se coordinará con los estudiantes de año terminal que ya tengan un tema para valorar si este se ajusta o puede ajustarse al trabajo en los BESS. Quienes aún no cuenten con un tema podrán obtenerlo a partir del propio desempeño en estas instalaciones.

Los interesados deben formalizar su interés hasta el 30 de noviembre mediante el formulario de inscripción disponible en las empresas provinciales del sector eléctrico.