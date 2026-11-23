El municipio de Cárdenas centra su gestión en las 176 transformaciones económicas y sociales con énfasis en el eje temático cinco dedicado al fortalecimiento y la autonomía de los municipios.

En materia energética, la viceintendente Yucelis Caballero informó que en el municipio hay 176 entidades estatales que han realizado el cambio de matriz energética cuando el año 2025 terminó solo con seis.

Señaló además que alrededor de siete mil 800 viviendas ya cuentan con paneles solares y que el sector no estatal también da pasos en la transición energética, con el 16 por ciento del sector residencial de Varadero con fuentes renovables de energía.

Asimismo, de los alrededor de 70 proyectos de desarrollo local que tiene el municipio, 16 han dado el paso a la creación de mipymes.

Por su parte, el también viceintendente Yureikis Suárez informó que el programa de la vivienda trabaja en 14 viviendas que deben entregarse cercano al primero de enero, en saludo al triunfo de la Revolución.

Con estos resultados, Cárdenas reafirma su avance en la transición energética, el desarrollo local y el bienestar de sus habitantes como parte del fortalecimiento de la autonomía municipal en la provincia de Matanzas.