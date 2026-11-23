La Unidad Empresarial de Base (UEB) ronera Yucayo, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos EMBER Matanzas, cambiará, en breve, su matriz energética, según dio a conocer Juan Carlos Pujol Ávila, director de transporte y logística.

La instalación de este sistema fotovoltaico, además de garantizar el proceso productivo, da garantía a emprendedores para establecer contrato de colaboración, al tener electricidad, a tiempo completo puede garantizar los compromisos contraídos. Algo que en estos momentos es inestable.