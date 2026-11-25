Hay quien dice que lo odian y lo aman por igual. No es posible, porque el odio y el amor no son equiparables, aunque haya millones de postales cargadas con cursilerías baratas que lo afirmen.

Quien odia destruye y quien ama funda. Quien odia vive en la acritud y quien ama vive en la esperanza. Quien odia busca siempre un motivo distinto para fruncir el ceño y quien ama va siempre intentando mirar desde la sencillez y la nobleza.

Y hay quien lo odia, sí, y probablemente odia muchas otras cosas también: odia que los hijos y nietas de los campesinos nos hayamos convertido en universitarios y que la salud se parezca más a un derecho que a un negocio, diga lo que diga la Carta de Naciones Unidas. Odia los pedidos del obrero, la exigencia del sindicato, y el fusil con que los miserables se rebelan, y odia que no lo traten de señor o señora cuando en algún sitio llega alguien a servirle un café, odia que la gente «no recuerde su lugar», y que haya un negro, un indio o una mujer dirigiendo a un hombre blanco o atreviéndose a rebatirle una idea. Odia quizá la mata de cerezas criollas de su abuela y la de guayabas cimarronas del patio de la escuela. No puede escuchar hablar del vino de uva caleta, ni de la pomarrosa que crece silvestre a la orilla de los ríos, ni de las semillas dulces del cundiamor.

Hay quien odia con tal fuerza e impotencia que paga que otros también lo odien, para acabar de enterrar su ánima, para que en los barrios pobres de América Latina no sigan pintando las líneas de su semblante, y para que la gente no joda más con su nombre, ni con sus ideas, ni con su recuerdo. Y hay quien, de tanto odio, no tiene tiempo para amar.

Y hay quien lo ama, sí, y ama probablemente otras cosas, como la calle llena de colores o al barrio en pleno riendo y trabajando por el barrio; ama la canción que comprometa, aunque no comparta eso de vivir en reuniones; ama el vuelo impredecible de la paloma salvaje y la acrobacia a flor de agua de los cardúmenes burlando barracudas, y cuando el azulejo rompe la jaula y cuando la golondrina, contra toda lógica, construye un nido de piedras; y ama con pudor el llanto bajo de las emociones y a los niños lanzando piedras a las matas de mango, a riesgo de que le quiebren una ventana. Y ama en lo fácil de lo evidente y ama más en lo doloroso de la contradicción. Ama la piel marcada por la vida, desde la primera cicatriz hasta el último lunar.

Y hay quien ama con tanta fuerza que lo convierte a él en un amor de tantos, en combustible para otros amores. No se preocupa por la salud particular de su ánima, sino que la recrea, la refunda, con o sin conciencia, en cada nuevo acto del amar. Y ama el intento, la hora anónima, el engendro de la maravilla, lo muerto encendido, la arcilla, las manos y el milagro. Ama y une. Ama y suma. Ama y trata de no odiar.

No lo odian y lo aman de igual modo, ni en igual número, ni con igual fuerza. Si fuera así, ya hubiesen logrado desaparecerlo. Y no han podido, porque lo que se recuerda, vive; lo que se piensa, vive; lo que te interpela, vive; lo que te influye en el hacer y el existir, vive.

Mario Ernesto Almeida/ Granma