La poeta, editora y ensayista Milene Aguilera mereció la beca de creación Eliecer Lazo, de la Asociación Hermanos Saíz, por su obra Día soleado para una muerte tranquila, este martes en la biblioteca Gener y Del Monte, en la ciudad de Matanzas.

“Estoy agradecida, muy contenta de haber obtenido la beca de 2026. Este cuadernillo que, por supuesto, pretende ser algo mucho más sólido, sobre todo trata de la asfixia y el dolor que se puede llegar a sentir en la vida diaria sin tener necesariamente que morir, de todo lo que nos puede producir ser cubanos, estar en esta isla.

“A veces nos centramos mucho en los factores externos, pero las cosas internas que nos golpean pueden ser muy fuertes. El libro tiene una relación muy grande con mi maternidad, con mis procesos creativos, con el hecho de cómo ser madre muchas veces no tiene tanto que ver con un proceso como de vinculación sino con la manera de replantearte tu individualidad, las cosas que quieres llegar a hacer. Espero que les guste y que en algún momento puedan leer los poemas”.

El poemario sobresalió por su visceral abordaje de temas como la feminidad, la maternidad, los estándares de belleza y el amor en tiempos de fugacidades, con versos de alto vuelo lírico, según valoró el jurado.

Luego de leer las 16 obras en concurso, Maylan Álvarez, Náthaly Hernández Chávez y Humberto Fuentes otorgaron mención al cuadernillo Canciones de la misma voz, de la escritora holguinera Lorena Velázquez Fraga, por su unidad argumental y conceptual alrededor de una historia ambientada en el pasado del extremo oriente cuyo conflicto se desarrolla a través de una introducción, un nudo y un trágico desenlace.

Asimismo denunciaron el empleo de inteligencia artificial en obras presentadas a un concurso de Poesía, concepto tan humano e íntimo en su razón de ser; y, de paso, extendieron una alerta a los jurados de certámenes de este tipo.

La jornada de entrega de la beca de creación Eliecer Lazo incluyó también la presentación de Ciclos, la más reciente colección de Ediciones Matanzas, con plaquettes de José Manuel Espino, Alfredo Zaldívar, Leymen Pérez y Laura Ruiz Montes, quien ofreció un conversatorio.

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“Me siento muy contenta de que me hayan invitado a este encuentro con los jóvenes escritores. Yo lo decía en la entrevista que me hizo Humberto, tan atinada y hermosa: no me gusta mucho la exposición pública, sin embargo, donde quiera que estén los jóvenes siempre van a poder contar conmigo.

“No es un lugar común, no es demagogia porque alguna vez yo estuve ahí y tuve necesidad de que alguien me tendiera la mano. Si en algo puedo colaborar y ayudar ahí siempre voy a estar.

“Las jornadas Eliecer Lazo para mí siempre son muy importantes y me conmueve muchísimo, he sido jurado en ocasiones anteriores, por el poeta que fue Eliecer Lazo, por el amigo que fue, por la persona entrañable a la que me unieron tantísimas cosas: la poesía, las conversaciones. Así es que sobre todo estoy agradecida”.

En horas de la tarde, previa a la entrega de la beca de creación, una lectura de poesía acogió los versos de Náthaly Hernández, Humberto Fuentes, Marien Cabrera, Milene Aguilera, Zuilén Rojas y Mae Roque. Como invitados especiales actuaron los trovadores Adrián Zurbano y William Reynaldo.

De manera especial se presentó el cuadernillo ganador del año anterior: Diadema antillarum, de Tomás Escobar.

Fotos: Carrete Producciones

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26