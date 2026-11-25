Una representación del pueblo matancero acudió a la Sala de Conciertos José White para conmemorar el décimo aniversario de la partida física del Líder de la Revolución cubana Fidel Castro.

En una emotiva velada se presentó el título Fidel, el fuerte batir de sus alas, vida y pensamiento que perduran, de Katiuska Blanco, biógrafa del Comandante en Jefe.

La presentación del libro estuvo a cargo del doctor Yanko Hernández, presidente de la filial matancera de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba.

Los presentes disfrutaron audiovisuales que recogen momentos trascendentales de la vida del importante estadista cubano.

Entre las imágenes resultaron muy emotivas las que les mostraban junto al pueblo en ese contacto directo que tanto disfrutaba y necesitaba, porque ese baño de masas enrumbaba su camino para actuar siempre en favor de los más humildes.

Orlando Pérez, Casuso regaló al auditorio un tema musical inspirado en la figura de Fidel.

Por su parte los repentistas Kiko y Noel Sánchez hilvanaron hermosos versos destacando la osadía y humanismo del revolucionario cubano.

El proyecto cultural Maravillas de la infancia también protagonizó el segmento cultural con el joven talento de excelentes vocalistas.