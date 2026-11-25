Canto a Fidel fue el primer poema dedicado a Fidel Castro. Su autora, Carilda Oliver Labra, la valiente abogada matancera, se convirtió en la primera poeta cubana en dedicarle unos versos a Fidel Castro.

Lo hizo en un momento crucial, cuando la dictadura de Fulgencio Batista intentaba ocultar la verdad sobre la existencia del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.

La inspiración llegó tras la publicación de la entrevista que el periodista estadounidense Herbert L. Matthews, reportero de The New York Times, realizó a Fidel en la Sierra Maestra.

La fotografía que acompañaba el reportaje confirmaba que el jefe de la guerrilla estaba vivo y al frente de la lucha armada por la liberación de Cuba. Aquella imagen conmovió profundamente a Carilda, quien decidió plasmar su emoción en poesía.

Así nació Canto a Fidel, un poema que no solo reflejaba la admiración de la autora hacia el Comandante en Jefe, sino que también se convirtió en un acto de rebeldía contra la censura imperante.

Fue, de hecho, el único poema que logró burlar la censura batistiana y llegar a los campamentos rebeldes, donde se convirtió en un mensaje de aliento y esperanza para los guerrilleros.

Gracias por ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad… Gracias por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y tu papel, por tu ingle de varón. Gracias por tu corazón. ¡Gracias por todo, Fidel!

Además, te invitamos a ver el emotivo video que musicaliza el poema, interpretado por Ivette Letusé, Ángel Bonne y varios cantantes cubanos, como homenaje al líder de la Revolución Cubana en ocasión de su cumpleaños 90.

Canto a Fidel No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la Sierra, no voy a nombrar la guerra –penosa luz diferente–, no voy a nombrar la frente, la frente sin un cordel, la frente para el laurel, la frente de plomo y uvas, voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel. Ese que para en la tierra aunque la Luna le hinca, ese de sangre que brinca y esperanza que se aferra; ese clavel en la guerra, ese que en valor se baña, ese que allá en la montaña es un tigre repetido y dondequiera ha crecido como si fuese de caña. Ese Fidel insurrecto respetado por las piñas, novio de todas las niñas que tienen el sueño recto. Ese Fidel –sol directo sobre el café y las palmeras–; ese Fidel con ojeras vigilante en el Turquino como un ciclón repentino, como un montón de banderas. Por su insomnio y sus pesares, por su puño que no veis, por su amor al veintiséis, por todos sus malestares, por su paso entre espinares de tarde y de madrugada, por la sangre del Moncada y por la lágrima aquella que habrá dejado una estrella en su pupila guardada. Por el botón sin coser que le falta sobre el pecho, por su barba, por su lecho sin sábana ni mujer y hasta por su amanecer con gallos tibios de horror; yo empuño también mi honor y le sigo a la batalla con este verso que estalla como granada de amor. Gracias por ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad… Gracias por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y tu papel, por tu ingle de varón. Gracias por tu corazón. ¡Gracias por todo, Fidel!

En video, “Canción a Fidel”

Para conocer más sobre el ideario del líder de la Revolución Cubana, visite el sitio Fidel Soldado de las Ideas.

Equipo Editorial Sitio Fidel Soldado de las Ideas/ Cubadebate