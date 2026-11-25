El 25 de noviembre de 2016, a las 10:29 de la noche, Cuba conoció la noticia que se resistía a aceptar: Fidel Castro Ruz había partido físicamente a los 90 años.

Raúl Castro lo anunció al país y al mundo, y la Isla entera se sumió en un duelo que pronto se transformó en certeza: Fidel no desaparecía, pasaba a la inmortalidad. Aquel día quedó marcado para siempre en la memoria de su pueblo.

Sesenta años antes, el 25 de noviembre de 1956, el joven líder zarpó desde Tuxpan, México, a bordo del yate Granma con 82 expedicionarios dispuestos a ser libres o mártires.

Aquella travesía inició la lucha armada por la libertad de Cuba. Ahora, en un paralelismo que estremece, el mismo hombre que desembarcó por playa Las Coloradas partía hacia otros frentes de libertad.

La coincidencia de las fechas no es casual: ambos días marcan un punto de partida. Si el Granma fue el inicio de la Revolución, el 25 de noviembre de 2016 fue el inicio de su multiplicación.

Como el yate que navegó hacia la historia, Fidel emprendió su última travesía, dejando un ideario que no admite ausencias y sigue guiando a quienes defienden la soberanía y la justicia. Su ejemplo permanece.

Porque Fidel se ha multiplicado en millones de cubanos, y su legado continúa combatiendo en cada rincón de la Patria.

Como el yate Granma, su ejemplo navega hoy en cada aula y en cada trinchera, combatiendo por la libertad. Siempre lo recordamos.

La frase que nació espontáneamente en la Plaza de la Revolución aquel 29 de noviembre se convirtió en grito de guerra y compromiso: YO SOY FIDEL.