A una década del fallecimiento del Comandante Fidel Castro Ruz, habitantes de Matanzas evocan cómo recibieron la noticia, las emociones de aquellos días y la despedida que movilizó a millones de cubanos.

La noche del 25 de noviembre de 2016 quedó grabada en la memoria de Cuba. A las 10:29 p. m., falleció el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, noticia que comunicó al pueblo el entonces presidente Raúl Castro, mediante una intervención televisiva que estremeció al país.

Diez años después, los matanceros recuerdan aquel momento como una experiencia difícil de olvidar. Aunque conocían el deterioro de su estado de salud, muchos no esperaban que la noticia llegara aquella noche.

Los testimonios reconstruyen escenas diversas, personas que conocieron la noticia mientras trabajaban en el aeropuerto de Varadero, otras que la recibieron durante una salida nocturna, quienes despertaron con un mensaje en el teléfono o quienes, frente al televisor, necesitaron comprobar que lo que escuchaban era cierto.

La incredulidad, la tristeza y el impacto emocional se repiten en las evocaciones. Para algunos, la partida física de Fidel significó también la pérdida de una figura a la que asociaban con la capacidad de encontrar respuestas ante las dificultades del país y con una presencia reconocida más allá de las fronteras nacionales.

Entre los recuerdos aparece una coincidencia significativa, el día anterior al fallecimiento, integrantes de la Unión de Informáticos de Cuba en Matanzas habían celebrado un encuentro con sus fundadores en el país.

Durante la jornada compartieron experiencias y reflexionaron sobre el papel de Fidel en el desarrollo de ese sector, sin imaginar que, pocas horas después, aquel encuentro adquiriría un significado especial.

La despedida también permanece en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de participar en el homenaje póstumo celebrado en la Plaza de la Revolución José Martí.

La presencia de personalidades internacionales y la multitud reunida en el lugar constituyeron algunas de las imágenes más recordadas de aquellos días.

Especial emoción despierta el recorrido de las cenizas por diferentes territorios del país. A lo largo de la ruta, niños, jóvenes, adultos mayores y familias enteras salieron a las calles para acompañar el último viaje del líder histórico de la Revolución.

Aquella movilización popular, junto al homenaje en la Plaza y los nueve días de duelo nacional, forma parte de las vivencias que los entrevistados conservan con mayor intensidad.

Una década después, el recuerdo vuelve a encontrarse con el presente. Las experiencias personales de los matanceros permiten reconstruir no solo las circunstancias en que conocieron la noticia, sino también las emociones y los significados que atribuyen a aquel acontecimiento.

El tiempo ha transcurrido, pero aquella noche continúa siendo un referente en la memoria colectiva.

A diez años del fallecimiento de Fidel Castro, Matanzas vuelve sobre sus recuerdos y recoge las voces de quienes vivieron una despedida que marcó la historia contemporánea de Cuba.