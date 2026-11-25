Cuando Fidel Castro llegó a la Ciénaga de Zapata en 1959, encontró el territorio más postergado de la Cuba prerrevolucionaria: más del 90 por ciento de analfabetismo, solo tres escuelas y un acceso ferroviario precario para enfermos que morían en el traslado.

Para los cenagueros, su desaparición física no borró la memoria de aquel 24 de diciembre de 1959, cuando el entonces Primer Ministro eligió la Laguna del Tesoro para analizar proyectos y luego apareció en Soplillar para cenar con los carboneros más humildes, un gesto que ningún Jefe de Estado había tenido jamás con pobladores semianalfabetos y desamparados.

Esa Nochebuena se convirtió en el símbolo fundacional de un vínculo que transformó la región en apenas dos años: se construyeron escuelas en cada batey, casas para los carboneros, postas médicas y cooperativas de pescadores y carboneros.

Fidel visitó el territorio entre 15 y 20 veces solo en 1959, y adquirió la costumbre de recorrer cada pedazo de la Ciénaga, desde donde se proyectaron terraplenes, villas turísticas y campañas de vacunación.

Para los cenagueros, ese hombre que preguntaba por la potabilidad del agua y la profundidad de los canales era la prueba viviente de que la Revolución no olvidaba a los más humildes.

La vigencia de su legado en esta tierra se mide en los nietos de aquellos carboneros que hoy son médicos o ingenieros formados en el Internado de Cayo Ramona, y en el hecho de que la Ciénaga pasó de ser sinónimo de miseria a escenario de la primera gran derrota del imperialismo en América Latina en Playa Girón.

Por eso, cuando los cenagueros muestran con orgullo escuelas, consultorios, caminos y viviendas levantadas sobre el antiguo abandono, repiten como sentencia popular: «Todo lo que usted vea aquí es obra de la Revolución».

Para los cenagueros, la desaparición física de Fidel no significó la ausencia del legado, sino su conversión en memoria activa y en mandato cotidiano.

Cada aniversario de aquella cena, cada visita al Memorial de Soplillar y cada escuela que sigue en pie en el humedal son la prueba de que el hombre que eligió pasar la Nochebuena con los carboneros sigue presente en la tierra que lo vio llegar cuando era, todavía, la más atrasada de Cuba.

Juan Alberto González Machado/ sitio de Facebook de la emisora La Voz la Victoria/📸: Tomadas de Internet. Créditos a sus autores.