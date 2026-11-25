El diseñador y curador matancero Alexander Rodríguez Castellanos, se sinceró con la periodista y conductora del espacio «Conversando con…», Jessica Mesa Duarte, sobre la moda contemporánea y sus desafíos en la Cuba actual. La Sala de Conciertos «José White» fue el lugar que acogió este intercambio entre amigos y público habitual del programa, donde ambos artistas, cercanos entre sí, dialogaron acerca de las experiencias del invitado en el mundo del diseño moderno así como de la responsabilidad que conlleva la curaduría.

Durante la entrevista compartió detalles con respecto a las tendencias que le interesan y los conceptos que caracterizan a la mayoría de sus piezas.

A propósito del tópico, enfatizó en la importancia que posee para él la composición del color y la variedad de texturas al momento de crear las piezas, adecuando cada selección a la ocasión que sugieran las mismas.

La técnica que más utiliza para la confección de los vestuarios, confiesa, es el tejido a crochet debido a la sofisticación que se percibe resultado final.

Para el multifacético artista, resultan precisamente las ligeras imperfecciones las que hacen más humano el quehacer de uno, sobre todo cuando se propone algo interesante y a la vez utilitario.

«Cuando respetas tu trabajo, te das la oportunidad de respetarte a tí mismo, comenzando por la construcción de un sello personal y continuando con el perfeccionamiento de tu obra».

Admite que desde el inicio de su carrera como diseñador ha sido la temática de cubanía la que ha marcado su identidad creativa, otorgándole una categoría de artista aferrado a sus raíces.

Sobre la definición que existe en la actualidad en relación a la moda, explica que ya no se habla de patrones o un discurso paralelo porque se ha difundido una mirada dirigida a nuevas líneas de creación.

A pesar de la satisfacción que le produce ser merecedor de tantos premios a nivel nacional e internacional, constituye el reconocimiento de su labor como instructor lo que más lo reconforta.

«Durante la impartición de talleres, se aprende más del alumno que del maestro, revirtiendo en cierta la forma la intención de estos cursos».

La curaduría, otra de las labores en las que se ve envuelto a tiempo completo, la describe como un procedimiento que todos deberían conocer aunque no la ejerzan ya que prepara en cuanto a la elaboración de ensayos y la unión laboral.

También aprovechó la oportunidad para mostrar su agradecimiento a instituciones del territorio como la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA), el Fondo Cubano de Bienes Materiales y el Consejo de las Artes Visuales por su contribución al desarrollo artístico.

A raíz de su bien recibida clase de manualidades textiles en el escenario de la ACAA, su próximo proyecto está encaminado a seguir explorando esta faceta vinculada al magisterio.

Además, reveló la primicia de que formará parte del comité organizador de la Feria Internacional de Artesanía, a efectuarse en el venidero mes de diciembre, la cual estará dedicada a la provincia de Holguín.

Al cierre del encuentro, la solista y directora de la institución cultural, Olga Emilia Blanco, deleitó a los presentes con el sencillo «Cuando Calienta el Sol», del aclamado músico mexicano Luis Miguel.