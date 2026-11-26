Los Bendecidos vencieron 14-13 a las Águilas en 10 entradas y tomaron ventaja en la final de la 6ta. Liga de Béisbol Jagüeyense, disputada en el estadio 19 de Abril.

Ambos conjuntos firmaron un empate a 12 anotaciones en nueve capítulos y llevaron el desafío a la regla Schiller, donde las Águilas marcaron una carrera en la parte alta del décimo para adelantarse 13-12.

En el cierre, los Bendecidos llenaron las bases y empataron con un boleto, el relevista de las Águilas consiguió dos outs con valentía, pero el siguiente bateador recibió un pelotazo y empujó la carrera del triunfo.

Eduardo Parreira, jugador de cuadro de oficio, asumió el box en el octavo inning, lanzó hasta el décimo y se apuntó la victoria, además de conectar un imparable con impulsada y recibir dos pelotazos.

Amaurys Fuentes cargó con la derrota pese a dominar a los Bendecidos durante cinco entradas, una labor meritoria hasta chocar con la regla Schiller.

Por los ganadores sobresalieron Edieski González y Asdiel Echevarría, ambos de 4-3, Nemuris Benavides con 4-2 y un triple, y Yankiel Pérez con 4-2 y un doble.

Por las Águilas destacaron Julio Castañeda con 4 hits en 5 turnos y un doble, Mae Alba de 4-3, Julianny Ojeda de 5-3 y Yadiel Calzado con 5-2 y un jonrón dentro del terreno.

Los dos equipos conectaron 16 imparables, las Águilas cometieron cuatro errores y los Bendecidos cinco, en un choque de mucha entrega, rivalidad sana y, sobre todo, disciplina, un aspecto ausente en jornadas anteriores del torneo.

El segundo juego de la final está pactado para el domingo 29 de noviembre, con los Bendecidos a una victoria de la corona, mientras las Águilas necesitan ganar para forzar un tercer y decisivo encuentro.