En días recientes se dio a conocer la convocatoria abierta de la segunda edición del Salón de Arte Contemporáneo Yoel Peláez, el cual auspicia la sede en Matanzas de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Con la selección de la temática Identidad, que según las propias palabras del comité organizador del evento «constituye el estrato más íntimo de nuestros procesos», se espera el recibimiento de trabajos que apunten a las emociones.

Este salón, dirigido a la joven creación matancera, resulta un espacio de visibilidad para las mejores obras de la manifestación de las artes plásticas dentro del arte contemporáneo.

Busca promover propuestas frescas que dialoguen con el momento actual y los cambios estéticos que se están produciendo hoy en la ciudad, explicó Karla González Horta, comunicadora de la organización en la provincia.

Para la Asociación sostener un salón como este resulta una misión con la que proyectar y legitimizar el talento joven defendiendo la diversidad del lenguaje y el pensamiento crítico.

En su primera entrega dicho concurso funcionó también como un reflejo de lo que estaba sucediendo entonces en nuestro entorno, respondiendo a una realidad que los creadores emergentes asumieron de inmediato.

En la presente ocasión, añadió la destacada fotógrafa, este encuentro directo con el arte persigue como nunca narrar nuestro tiempo y encontrar materiales que exploren la memoria y la pertenencia.

Los interesados deberán revisar con precisión los detalles técnicos así como otros datos importantes que se subrayen en la convocatoria y ante cualquier duda acercarse a la sede o a los canales de la AHS.

Este próximo capítulo, con admisión de trabajos del 7 al 11 de diciembre venidero en el Patio Colonial de la institución, pretende estimular la creatividad de nuestra vanguardia artística con una mirada hacia lo cotidiano.