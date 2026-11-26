La Universidad de Matanzas abrió sus puertas al Festival del Libro y la Lectura con la presentación de la tercera edición cubana de La zafra, poemario emblemático de Agustín Acosta, en un encuentro que reunió a poetas, editores y estudiantes de la provincia.

La cita, organizada por la casa editora Aldabón, de la filial matancera de la Asociación Hermanos Saíz, y por Ediciones Matanzas, combinó memoria, poesía y promoción de la lectura en una sola jornada.

Participaron Maylan Álvarez Rodríguez, poeta y editora de la revista Matanzas y de Ediciones Matanzas; Daniel Alberto Cruz Bermúdez, escritor, editor y director de Ediciones Aldabón; y Alfredo Zaldívar Muñoa, Premio Nacional de Edición 2012, poeta, narrador y director de la editorial Matanzas.

Los tres invitados leyeron textos propios, ofrecieron una muestra del universo lírico que acompaña su trabajo y conversaron con estudiantes y profesores, en un intercambio que acercó a los presentes al quehacer editorial del territorio.

La presentación de La zafra ocupó el lugar central del programa, pues esta obra imprescindible de las letras cubanas arriba a su centenario y su autor, matancero de cuna, cumpliría 140 años de natalicio.

La actividad se suma a los homenajes por ese doble aniversario y contribuirá a un mayor conocimiento de Acosta, quien fuera nombrado Poeta Nacional de Cuba en 1955.

Durante la jornada los estudiantes escucharon versos, los pasillos se llenaron de lectores curiosos y el claustro junto con los alumnos hizo suya una fiesta donde la palabra escrita volvió a ser protagonista.