A propósito de los 10 años de la desaparición física del Comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, un recuerdo hacia uno de los temas donde fue paradigma: la crítica revolucionaria.

Fidel no concibió la crítica como un acto de oposición, sino como un pilar indispensable para la supervivencia y el perfeccionamiento del proyecto socialista.

Para el líder cubano la ausencia de crítica era más peligrosa que la propia crítica.

El Comandante en Jefe no la imaginaba como una «misión inquisitorial», sino una herramienta formadora y científica para desentrañar problemas complejos. Su objetivo es aportar soluciones, no solo señalar errores.

Asimismo consideraba la autocrítica superior a la autocomplacencia. Exigía a los revolucionarios ser «eternos inconformes» y someterse a un constante análisis, reconociendo que un dirigente conforme «no es revolucionario».

De igual forma abogaba por una «crítica responsable», por lo que consideraba que «todo es mejor que la ausencia de críticas». Era de la opinión de ejercerla con rigor, pero sin caer en dogmatismos.

Advirtiendo que una revolución que no se rectifica corre el riesgo de autodestruirse. En esencia, Fidel planeó la crítica revolucionaria como un mecanismo de autorregulación y defensa, un recurso ético y político para corregir errores, evitar la burocracia y asegurar la continuidad de la Revolución frente a sus desafíos.

Un postulado del líder cubano era de no sentirnos satisfechos con la obra realizada y sí apelar a la crítica para perfeccionar el compromiso con la Patria. Para todo dirigente, y revolucionario cubano, el título Cien horas con Fidel, de Ignacio Ramonet debe ser libro de cabecera.

En el texto Fidel destaca que ha existido durante bastante tiempo la tendencia a suponer que los señalamientos críticos, la denuncia de las cosas mal hechas, hacían el juego al enemigo, ayudaban al enemigo y a la contrarrevolución.

El Comandante en Jefe de la Revolución cubana, en múltiples ocasiones, estimuló el espíritu crítico al llegar a la convicción de que es necesario desarrollarlo mucho más, porque es un factor fundamental para perfeccionar nuestro sistema socio-económico e ideo-político.

A diez años de la desaparición física de Fidel Castro Ruz sus ideas y pensamientos siguen vigentes como el primer día.

Foto: Tomada del periódico la Demajagua