Cada 26 de noviembre, los matanceros celebran el Día Internacional de la Enfermería Comunitaria, fecha que invita a reconocer y honrar la labor de hombres y mujeres que, con profunda vocación humanista, dedican sus esfuerzos al cuidado de la salud de nuestro pueblo.

Ellos constituyen una pieza fundamental del sistema sanitario porque su trabajo va más allá de la atención al paciente, llega hasta los hogares y las familias donde la prevención y la promoción adquieren un valor extraordinario.

Son quienes acompañan a las embarazadas, atienden a los niños, velan por la salud de los adultos mayores, apoyan a las personas con enfermedades crónicas y desarrollan acciones educativas para fomentar estilos de vida saludables.

Su presencia cercana permite identificar riesgos, prevenir enfermedades y ofrecer una atención integral, humana y oportuna.

De igual manera representan sensibilidad, responsabilidad y solidaridad.

Detrás de cada visita domiciliaria, cada inmunización, cada cura y cada orientación es una historia de dedicación y compromiso con la vida.

Son profesionales que conocen las necesidades de sus comunidades, comparten sus alegrías y preocupaciones y convierten el cuidado en una expresión cotidiana de amor y servicio.

Su trabajo resulta especialmente valioso ante los desafíos epidemiológicos, sociales y económicos que enfrenta nuestra sociedad.

En la provincia matancera se mantiene vivo el espíritu de este quehacer, muchas veces enfrentando dificultades y sacrificios, pero sin renunciar a su responsabilidad con la salud de la población.

La efeméride es una oportunidad para destacar la importancia de fortalecer su preparación profesional, sus condiciones de trabajo y el reconocimiento social que merece esta noble profesión.

Celebrar el 26 de noviembre es celebrar la vocación de servir, la entrega sin límites y el compromiso con la vida.

A todos los enfermeros y enfermeras comunitarios de Matanzas, llegue nuestra felicitación y gratitud por hacer de cada comunidad un espacio de cuidado, prevención y esperanza.

Porque donde hay uno de estos profesionales encuentras una mano amiga, una palabra de aliento y un corazón dispuesto a cuidar.