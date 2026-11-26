Desde 1979 se celebra cada 26 de noviembre el Día del Economista y Contador en Cuba. La efeméride tiene un significado histórico para los cubanos, en igual fecha, pero de 1959, fue elegido el Comandante Ernesto “Che” Guevara como primer presidente revolucionario del Banco Nacional de Cuba (BNC).

La fundación quedó oficialmente instituida durante el Congreso Constituyente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), celebrado ese año.

De esta forma, hoy se rinde homenaje al legado del Che en la conducción de la economía cubana y se reconoce la labor de los profesionales del sector.

El sindicato de la Industria Alimentaria felicita a todos los economistas y contadores y exhorta a los directivos del ramo a reconocer y estimular a sus profesionales.

Reconocimiento que EMBER Matanzas extendió a los economistas de la oficina central y sus UEB.