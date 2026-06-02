Junco comenzó un partido con la eternidad

El béisbol cubano y matanceros se encuentra hoy sumido en el luto tras conocerse la terrible noticia del deceso del estelar pelotero limonareño Lázaro Junco Neninger.

Papa Jonrón, como le apodaron dentro del deporte del bate y la pelota al slugger matancero, no solo fue un pelotero extraordinario, sino un verdadero símbolo de poder y entrega sobre el terreno.

Hombre afable, de pocas palabras, dispuesto a intercambiar con cualquiera que se le acercara con alguna interrogante sobre el pasatiempo nacional.

Recuerdo que, hace alrededor de dos años, un partido entre los veteranos de Matanzas y La Habana desarrollado en el mítico estadio Palmar de Junco como homenaje al primer partido de béisbol realizado en Cuba y el público aplaudió cuando se paró en el rectángulo ofensivo.

Muchos de manera jocosa le pedían que conectara el cuadrangular 406, a lo que con una sonrisa en el rostro y una mirada serena respondía: «Ya las muñecas no son las mismas».

Junco dejó a su paso por los diamantes beisboleros del país un legado imborrable que obliga a citar su nombre como parte de la historia viva del jonrón en Cuba.

Entre sus métricas en el pasatiempo nacional aparece un promedio ofensivo de 284 con 277 dobles, 27 triples y la impresionante cifra de 405 jonrones.

Lázaro compartió junto a Armando Ferrer la responsabilidad de formar parte del cuerpo de dirección de los Cocodrilos de Matanzas hasta que la enfermedad lo forzó a apartarse de la tarea.

Su último gran reto como mentor fue conduciendo la selección para menores de 23 años de la provincia, elenco del que varias figuras a día de hoy nutren las filas del equipo de primera categoría.

En varias entrevistas realizadas a los peloteros que comandó en el campeonato, le agradecían por la confianza y la oportunidad de demostrar su talento.

Lastimosamente, la vida le jugó una mala pasada y le llegó el out 27 para comenzar un partido con la eternidad junto a su gran amigo Jorge Luis Valdés.

El cielo hoy suma una nueva estrella que dónde quiera que se encuentre continuará levantado aficiones con batazos a más de 400 pies.