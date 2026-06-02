2 de junio de 2026

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Festejan aniversario 40 del Hogar de Niños Sin Cuidado Parental

2 de junio de 2026 María Elena Bayón Mayor
La bella música interpretada por la Camerata José White animó a los niños del Hogar Sin Cuidado Parental y de la casita Feliz Infancia, los más pequeñines, espacios que cumplieron el aniversario 40 de su fundación, en un encuentro conmovedor motivado por el Día Internacional de la Infancia.

La bella música interpretada por la Camerata José White animó a los niños del Hogar Sin Cuidado Parental y de la casita Feliz Infancia, los más pequeñines, espacios que cumplieron el aniversario 40 de su fundación, en un encuentro conmovedor motivado por el Día Internacional de la Infancia.

La directora del Hogar, Orialys Cárdenas, entregó reconocimientos a más de 20 trabajadores y cooperantes de empresas aledañas, del aeropuerto Juan Gualberto Gomez y ARTEX e instituciones religiosas y logias fraternales, a amigos extranjeros y a muchas personas sensibles a la institución educativa.

Dentro de la jornada Festival de las Artes por la Paz, la agrupación musical, bajo la dirección del maestro José Antonio Fernández, ofreció un variado programa, que incluyó entre otras las piezas Vinagrito, Lo feo, Danzón para un domingo, Un violín en el tejado y España Cañí, de autores cubanos e internacionales, cuya ejecución encantó al auditorio, donde se homenajeó a los «que saben querer», como los llamó nuestro Apóstol, José Martí.

Asimismo, deleitaron con su arte, las bailarinas de la compañía Novadanza, dirigidas por la coreógrafa y maestra Kenia Carrazana, además de estudiantes y profesores de la EVA Alfonso Pérez Isaac.

La alegría contagió a todos los presentes y se brindó con refrescos y dulces por la paz en Cuba y en el mundo.

En la cita se encontraban funcionarios del Partido provincial, de la ANAP municipal, directivos de instituciones culturales y vecinos del Consejo Popular Playa, de la ciudad de ríos y puentes.

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