24 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Ousmane Dembelé: su resurgir en el fútbol 

24 de septiembre de 2025 Maxdiel Fernández Padrón
El francés obtuvo impresionantes números goleadores durante la temporada, sumando a su palmarés la Ligue 1, Champions League, Supercopa de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Europa y ahora el Balón de Oro

El delantero francés del París Saint Germain, Ousmane Dembelé, tocó la gloria al ganar el balón de Oro 2025.

La gala, realizada en el Théâtre du Châtelet, de París, premió a Dembelé como el mejor jugador del mundo por su actuación en la temporada pasada.

El mosquito, como es conocido en el mundo del fútbol, logró su resurgir luego de su paso amargo por el FC Barcelona durante siete temporadas, en las cuales su historial de lesiones le permitieron jugar solo 185 partidos oficiales.

El internacional francés obtuvo impresionantes números goleadores durante la temporada bajo el mando de Luis Enrique, actual entrenador, sumando a su palmarés la Ligue 1, Champions League, Supercopa de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Europa y ahora el Balón de Oro.

Más entradas

La investigación oncológica: urgencia planetaria, respuesta compartida

24 de septiembre de 2025 Yadiel Barbón Salgado

Matanzas: Aplican medidas integradas para cortar cadena de transmisión de dos arbovirus

23 de septiembre de 2025 Gicel Guerra de la Riva

Convocan a jornada masiva de solidaridad con Venezuela

23 de septiembre de 2025 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *