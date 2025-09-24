Ousmane Dembelé: su resurgir en el fútbol 

El delantero francés del París Saint Germain, Ousmane Dembelé, tocó la gloria al ganar el balón de Oro 2025.

La gala, realizada en el Théâtre du Châtelet, de París, premió a Dembelé como el mejor jugador del mundo por su actuación en la temporada pasada.

El mosquito, como es conocido en el mundo del fútbol, logró su resurgir luego de su paso amargo por el FC Barcelona durante siete temporadas, en las cuales su historial de lesiones le permitieron jugar solo 185 partidos oficiales.

El internacional francés obtuvo impresionantes números goleadores durante la temporada bajo el mando de Luis Enrique, actual entrenador, sumando a su palmarés la Ligue 1, Champions League, Supercopa de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Europa y ahora el Balón de Oro.