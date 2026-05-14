Así se tramita el usufructo en Matanzas

La Delegación Municipal de la Agricultura en Matanzas tiene abiertas sus puertas para quienes deseen solicitar un usufructo, ya sea por primera vez o para ampliar sus parcelas.

El delegado de la Agricultura en la provincia, Carlos Luis Naranjo, explicó paso a paso el procedimiento y los plazos que hoy agilizan la entrega de tierras.

«Al dirigirse a la delegación municipal de la agricultura, pueden ver a la persona del delegado o al jefe del registro de la tierra y hacer la solicitud formal. Ahí ellos tienen en existencia la relación de tierras ociosas en el municipio, y se le oferta a la persona el lugar más cercano a su domicilio, en aras de poder hacerlo de manera correcta,» destacó.

El directivo precisó que, gracias al decreto ley 358, hoy se puede entregar una resolución de administración provisional en solo 72 horas, mientras se completan los trámites oficiales que requieren la medición del terreno.

En cuanto a las dimensiones, Naranjo detalló que quienes se acercan por primera vez al campo pueden solicitar hasta 13,42 hectáreas, equivalentes a una caballería de tierra. Y para quienes ya demuestran experiencia, la posibilidad de crecimiento es mayor.

«La persona que ya tiene tierra, puede llegar hasta 63 hectáreas, que en el argot popular son 5 caballerías», precisó

En momentos de bloqueo y escasez, cada parcela ociosa que se pone a producir es un grano de arena en la mesa de los matanceros, y es que, como sentenció Carlos Luis Naranjo, la tierra no espera.

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