Bache facturado sin garantía

Desde hace algunos meses el tránsito de vehículos por la calle 129, justo en la intersección de la vía 148, del reparto Reynold García está seriamente afectado a causa de un hueco que abarca casi todo el área.

El bache, que fue reparado hace cerca de un año por una brigada de la Mipyme de Construcción Diseño de Soluciones Rápidas, comenzó a fracturarse a escasos días de culminar estas labores.

Claro está, que el paso del tiempo, del tránsito constante de carros y las lluvias agravaron el estado de la principal arteria de la zona, por donde circulan los pocos ómnibus de recogida de pasajeros con destino al centro de la ciudad y hacia Varadero.

En conversación con Humberto Vidal Boza, presidente del Consejo Popular Peñas Altas, dijo que esta situación no es solo en esta calle, también es evidente en otras del reparto que fueron reparadas por la misma brigada.

Alegó además, que para este mantenimiento fue utilizado asfalto frío, material poco duradero, en lugar de la mezcla asfáltica caliente, recomendada para el tipo de relieve que presenta esta zona con lomas.

Lo cierto es que algunos choferes ya sienten los efectos del bache en sus vehículos y en el caso de las guaguas que recogen personal han manifestado que dejarán de circular por esta arteria y lo harán por la Vía Blanca, paralela a la calle 129.

Es de conocimiento de todos lo riesgoso que resulta cruzar en horarios de máximo tránsito esta vía rápida, no son pocos los accidentes fatales que han ocurrido en este peligroso tramo.

¿Entonces, si el material que se utilizó no es duradero para que hicieron el trabajo? ¿Nadie pudo predecir que esto sucedería y quien financió el mantenimiento no veló por la calidad y garantía de las labores? Claro, mientras lo pague Liborio a nadie le duele.

Ojalá no tengamos que lamentar víctimas fatales a causa de este gigantesco bache que prevalece impune en medio de una calle tan transitada y a la vista de todos.