Campesinos desafían el bloqueo con nuevas formas de comercialización

Ante el recrudecimiento del cerco económico y energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba, que agudiza las carencias y dificulta la vida cotidiana de la población, los campesinos de la CCS Leonel Fraguela Castro demuestran que es posible producir alimentos incluso bajo condiciones de asedio, y han comenzado a buscar alternativas para la comercialización de sus producciones.

La cooperativa, radicada en el municipio de Jovellanos, ha decidido aprovechar las nuevas formas de gestión comercial recientemente aprobadas por el gobierno para dinamizar la economía y flexibilizar los mecanismos de venta, con el objetivo de colocar sus cosechas en el mercado y aliviar la tensión generada por la escasez de combustible y suministros. La cooperativa, radicada en el municipio de Jovellanos, ha decidido aprovechar las nuevas formas de gestión comercial recientemente aprobadas por el gobierno para dinamizar la economía y flexibilizar los mecanismos de venta, con el objetivo de colocar sus cosechas en el mercado y aliviar la tensión generada por la escasez de combustible y suministros.

Estas medidas, que buscan eliminar monopolios y otorgar mayor autonomía a los productores, han sido recibidas como un respiro por el sector agropecuario local, que ve en ellas una vía para sortear los obstáculos impuestos por el bloqueo y, al mismo tiempo, contribuir a la soberanía alimentaria del país, asegurando el abastecimiento de alimentos a la población en medio de la compleja situación económica.

De esta manera, los agricultores de Jovellanos no solo enfrentan la adversidad con creatividad y esfuerzo, sino que también se convierten en un ejemplo de resistencia y adaptación, demostrando que, a pesar de las dificultades, el campo cubano sigue siendo una trinchera fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la nación.