Robo de aceite dieléctrico: un delito que deja a oscuras a comunidades entera

Por estos días he escuchado con reiteración conversaciones relacionadas con el robo de aceite dieléctrico en transformadores, en distintos puntos de la provincia de Matanzas.

Estas acciones son consideradas graves por el daño causado a los equipos y peligrosas para quienes las ejecutan, ya que pueden provocar accidentes fatales. Me dediqué a buscar información y puedo asegurar que no ocurre únicamente en Matanzas.

Lo que motivó hacer esta publicación fue una conversación con una vecina de la comunidad de Triunvirato, del municipio de Limonar, me comentó que el lunes pasado se robaron todo el aceite del transformador que alimenta esa vecindad y otras zonas aledañas, hasta el poblado de Cidra.

La Unión Nacional Eléctrica (UNE) ha denunciado, en reiteradas oportunidades el incremento de estos robos, que han pasado de subestaciones a transformadores en postes, causando daños irreparables en los equipos y altos gastos de aceite, un producto deficitario en el país.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz, ha calificado el robo como un delito de “alta sensibilidad” que “está agrediendo a nuestro pueblo”.

Para que se tenga una idea, el robo de aceite daña los equipos sin posibilidad de reparación inmediata por falta de repuestos.

Un transformador de 4 000 kilovoltios/amperes (kVA) puede dejar sin luz a entre 4 000 y 5 000 clientes.

Por la gravedad y el impacto del delito, está clasificado como “sabotaje”. El país acumula pérdidas millonarias por esta causa.

Se han establecido sanciones fuertes para quienes incurran en la infracción, por lo que el llamado es a persuadir a los infractores.

Familiares, amigos y los actores directos deben saber que, por esa causa, se puede sancionar con penas que van desde siete a 15 años de prisión, e incluso 30 años o la perpetuidad.

No voy a llamar a la conciencia de los ladrones, sería por gusto, sobre las afectaciones que causan al país, a la familia cubana y a su propia comunidad. Mi reflexión es a que piensen lo que están haciendo, antes de que sea demasiado tarde.