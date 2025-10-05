Celebran en Jagüey Grande acto provincial por el Día del Trabajador Agropecuario

Jagüey Grande acogió la sede provincial por el Día del Trabajador Agropecuario, en acto presidido por el diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y primer secretario del Comité provincial del Partido, Mario Felipe Sabines Lorenzo; Marieta Poey Zamora, gobernadora; Carlos Luis Naranjo, delegado provincial de la Agricultura y el Buró municipal del Partido encabezado por Hanny Martínez Martínez, primera secretaria.

En la ceremonia realizada en la Unión Empresarial de Base (UEB) de la Empresa Agroindustrial Victoria de Giron fueron reconocidos los agropecuarios matanceros que con su esfuerzo sustentan la economía y la búsqueda de la Soberanía Alimentaria.

Asimismo, con la premisa de que “solo el trabajo directo permite el desarrollo de la sociedad, embellece al hombre, lo disciplina, lo hace fuerte y le da sentido a su vida”, se reconocieron a los trabajadores con mayores resultados en el año 2025, a las cooperativas destacadas en su labor durante la etapa, las Unidades Económicas de Bases más destacadas de la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón y a las Empresas más Integrales del Sector de la Agricultura en la provincia que han estado a la vanguardia, demostrando una vez más su grandeza y sentido de pertenencia.

Igualmente la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas hizo entrega de un reconocimiento al Buró provincial del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros y a la Delegación de la Agricultura en Matanzas.

Las palabras centrales del acto fueron pronunciadas por Yumarys Roque Lima, secretaria del Buró Especial de la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, quien expresó el optimismo y la seguridad de que pese a las adversidades los obreros del sector agrícola saldrán adelante con el compromiso de incrementar no solo las entregas a mercados, sino a la industria hasta alcanzar la imprescindible soberanía alimentaria.

Transmitió en nombre de las máximas autoridades de la provincia la felicitación a quienes todo el año se encargan de producir y comercializar alimentos ante la creciente demanda de la población.

El acto provincial por el 3 de octubre Día del Trabajador Agropecuario celebrado en Jagüey Grande, contó con varios momentos culturales a cargo de la agrupación “Sol Tempo”, integrada por instructores de la Brigada de Arte José Martí y destacados repentistas que dedicaron décimas alegóricas a la ocasión.

Julio Haedo/Radio Victoria de Girón