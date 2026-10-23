Constatan en Matanzas implementación de políticas económicas en el Comercio

Una comitiva del Ministerio de Comercio Interior realizó una visita de trabajo a Matanzas para constatar la implementación de las políticas económicas y sociales del Gobierno para impulsar el desarrollo del Comercio en el territorio.

La visita estuvo compuesta por representantes de diferentes departamentos del Mincin, quienes recorrieron varios establecimientos comerciales para conocer el impacto y avance de las nuevas medidas promulgadas para enrumbar el sector.

Entre las unidades visitadas destacó el centro La Yumurina, donde funciona un comedor perteneciente al Sistema de Atención a las Familias. En el lugar se conoció sobre las positivas experiencias tras contar con la incorporación de la Mypime Supertodo, lo que ha representando una mejora sustancial del menú que cada día se elabora a los asistenciados.

El recorrido incluyó el restaurante El Pekín, unidad que modificó la gestión administrativa a favor de un nuevo actor económico.

La visita estuvo presidida por la vicepresidenta del Mincin, Inalvis Smith, quien explicó que este control busca conocer en el terreno cómo se aplican las nuevas transformaciones.

La descentralización de las empresas municipales del Comercio y el proceso de bancarización también centró una parte de los objetivos de trabajo.