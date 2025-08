Cuentas por cobrar y por pagar

Aunque estas cuentas son parte natural de la gestión financiera de cualquier entidad, su acumulación excesiva se ha convertido en un «fantasma» que amenaza la estabilidad económica. Este fenómeno genera problemas de liquidez, lo que impide a las empresas cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.

En la provincia de Matanzas son pocas las entidades empresariales que no están afectadas por este flagelo. Como consecuencia, pierden capacidad de compra, credibilidad y, lo más preocupante, no pueden cumplir plenamente con su compromiso social. Esto se traduce en que la población deja de recibir productos esenciales, ya que muchos proveedores suspenden la entrega de mercancías debido a la morosidad en los pagos.

Las causas de esta indisciplina comercial son diversas. Entre ellas destacan la falta de control, convenios de trabajo mal estructurados, seguimiento insuficiente, facturas mal emitidas, datos incorrectos y la ausencia de recordatorios. Sin embargo, una de las principales razones es que los contratos no especifican plazos claros para los pagos. Esto permite que las entidades deudoras se relajen, mientras que las unidades acreedoras no pueden recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento, una práctica que, lamentablemente, no se lleva a cabo.

En este contexto, no es necesario señalar a las empresas específicas de la provincia con mayores deudas pendientes. Basta con mencionar que, en plena temporada de vacaciones, un período en el que la demanda de ofertas para el pueblo es mayor, muchas unidades comercializadoras enfrentan la suspensión de entregas por parte de sus proveedores debido a esta causa.