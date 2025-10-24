24 de octubre de 2025

EMBER Matanzas participará con sus UEB en la III Feria de Actores Económicos

24 de octubre de 2025 Enrique Tirse Hernández
La mayor expectativa que tienen con la feria es poder intercambiar con el resto de los actores económicos para buscar encadenamientos productivos y de negocios
Como parte del desarrollo económico y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales, Matanzas se prepara para acoger la III Feria de Actores Económicos, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de octubre en curso en la Oficina del Conservador de la Ciudad.

Este espacio promete convertirse en un entorno de las potencialidades de la provincia, fomentando el intercambio y el crecimiento económico en un contexto nacional e internacional desafiante.

La feria no solo busca ser un punto de encuentro para los actores económicos locales, sino también una plataforma para acceder a información clave del mercado, identificar oportunidades de negocio, proponer nuevos productos y evaluar la competencia.

Además, se enfocará en enriquecer las alternativas para la sustitución de importaciones, impulsar las exportaciones y fortalecer los encadenamientos productivos, elementos esenciales para el desarrollo sostenible de la región.

En esta ocasión conversamos con Iván Díaz, director técnico y de desarrollo de la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) Matanzas, entidad que participará con sus unidades empresariales de base.

Explicó el director técnico que la ronera Yucayo presentará una muestra de sus rones; la UEB de Jovellanos traerá el refresco de bolsa, producto de gran aceptación y la UEB de Colón asistirá con su vino de mesa, vino seco y vinagre.

Explicó el directivo de EMBER que la mayor expectativa que tienen con la feria es poder intercambiar con el resto de los actores económicos para buscar encadenamientos productivos y de negocios, donde la búsqueda de materia prima y accesorios para las producciones es la base fundamental para la empresa.

Reconoció que esta feria será decisiva para la economía matancera y una oportunidad para solucionar problemas.

