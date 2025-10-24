EMBER Matanzas participará con sus UEB en la III Feria de Actores Económicos

Como parte del desarrollo económico y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales, Matanzas se prepara para acoger la III Feria de Actores Económicos, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de octubre en curso en la Oficina del Conservador de la Ciudad.

Este espacio promete convertirse en un entorno de las potencialidades de la provincia, fomentando el intercambio y el crecimiento económico en un contexto nacional e internacional desafiante.

La feria no solo busca ser un punto de encuentro para los actores económicos locales, sino también una plataforma para acceder a información clave del mercado, identificar oportunidades de negocio, proponer nuevos productos y evaluar la competencia.

Además, se enfocará en enriquecer las alternativas para la sustitución de importaciones, impulsar las exportaciones y fortalecer los encadenamientos productivos, elementos esenciales para el desarrollo sostenible de la región.

En esta ocasión conversamos con Iván Díaz, director técnico y de desarrollo de la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) Matanzas, entidad que participará con sus unidades empresariales de base.

Explicó el director técnico que la ronera Yucayo presentará una muestra de sus rones; la UEB de Jovellanos traerá el refresco de bolsa, producto de gran aceptación y la UEB de Colón asistirá con su vino de mesa, vino seco y vinagre.

Explicó el directivo de EMBER que la mayor expectativa que tienen con la feria es poder intercambiar con el resto de los actores económicos para buscar encadenamientos productivos y de negocios, donde la búsqueda de materia prima y accesorios para las producciones es la base fundamental para la empresa.

Reconoció que esta feria será decisiva para la economía matancera y una oportunidad para solucionar problemas.