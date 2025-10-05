Feria de Negocios: cita para mostrar el talento, innovación y compromiso productivo

JOVELLANOS.-Este 7, 8 y 9 de octubre, este municipio se viste de gala con la participación de sus principales actores económicos en la 3ra. Feria de Negocios de la provincia, un evento auspiciado por la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Departamento de Desarrollo del Consejo provincial de Administración del Gobierno.

Empresas consolidadas, mipymes emergentes y proyectos de desarrollo local se darán cita para mostrar el talento, la innovación y el compromiso productivo que caracterizan a nuestro territorio. Entre los participantes destacan Suchel, referente en la industria química y cosmética, la Apicultura Jovellanos, con sus productos derivados de la miel que promueven la sostenibilidad y la salud.

Entre las Mipymes locales, que representan el dinamismo emprendedor del municipio se encuentran Las Carolinas y La Salamandra, dos iniciativas del sector alimentario que apuestan por la calidad y el sabor tradicional.

También la finca Coincidencias, con su propuesta de cerámica artesanal que fusiona arte y cultura y Sincronización Natural de Salud Epigenética, un proyecto de medicina natural tradicional que promueve el bienestar desde una perspectiva integral.

Esta feria será una vitrina para el intercambio comercial, la colaboración intermunicipal y la promoción de iniciativas que fortalecen la economía local. Jovellanos dice presente con orgullo y visión de futuro.