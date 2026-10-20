Guiteras en línea sobre los 175 MW

Tras poco más de 200 acciones correctivas y la sustitución de una veintena de tuberías de elementos de la caldera, entre las principales tareas de la ruta crítica, la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, sincronizó antenoche a las 10 y 6 minutos.

En estos momentos la unidad genera 170 megavatios y esperamos llevarla hasta los 190 magawatts, puntualizó el ingeniero Román Pérez Castañeda director general de la unidad yumurina, quien adelantó que hasta el momento no se aprecian amenazas.

Interrogado sobre las próximas acciones, Pérez Castañeda agregó que se aguarda por la decisión de la Unión Eléctrica, un momento delicado ante la cantidad de unidades fuera del sistema y la carencia de combustibles.

En este mantenimiento por avería en la central térmica yumurina intervinieron efectivos de la unidad central de Reparaciones y de las brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas de La Habana, Cienfuegos y Matanzas.