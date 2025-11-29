Manipulación mediática versus realidad económica en Cuba

Las complejidades de la economía cubana generan acaloradas polémicas y obligan al estudio, sobre todo con la manipulación en el escenario mediático que busca fomentar el caos en la opinión pública.

Les propongo un acercamiento a la relación entre la economía cubana y fenómenos como la plataforma El Toque, que recibe financiamiento extranjero interesado en desestabilizar la Revolución. El propósito es entender cómo impactan en la vida de la nación ciertos aspectos que pongo a su consideración, amigo lector.

Verdad de Perogrullo si pretendemos algo bueno de una plataforma que reconoce ser financiada por un gobierno foráneo, sería una ingenuidad. Nadie dude que ese engendro mediático informa y también manipula la realidad a favor de intereses coloniales.

La circunstancia actual provoca desconfianza entre la gente, tocados por un medio informativo que tergiversa la verdad e impulsa una visión pesimista sobre la economía del país. Si bien algunos ámbitos logran ajustarse a las variaciones del mercado, la inestabilidad económica golpea al escenario nacional marcado por el bloqueo de los Estados Unidos que transversaliza la vida de los cubanos.

Para Maylin Rodríguez Montalvo, dueña de una cafetería en la ciudad de Matanzas, las oscilaciones en los precios dañan la fe del comprador y perjudican las ventas. ¨Esta falta de estabilidad no solo daña los negocios, sino que también aporta un ambiente de dudas entre los trabajadores del sector no estatal¨.

Bastaría apenas esas dudas para que la inseguridad y la conversación social esten permeadas de las negativas consecuencias de la especulación en el cambio de divisas.

En la búsqueda de asideros en el entramado social sale a la vista un análisis del economista Jorge Luis Salas, quien considera que la tasa cambiaria subraya un aspecto vital: ¨la manipulación en los medios de comunicación puede generar una sensación de crisis, que no siempre concuerda con la realidad económica.¨

La especulación sobre el valor del dólar contra el peso cubano provoca una devaluación que no tiene sentido económico. Este fenómeno gravita en los establecimientos estatales y no estatales, con impacto en la vida de la población que acude a los mercados de ambas formas de gestión.

La información como derecho constitucional no debería faltar en nuestra realidad, sin embargo los vacíos de esa naturaleza generan desconfianza y críticas evitables.

El reciente anuncio del Banco Central de Cuba sobre la creación de un mercado cambiario oficial y transparente es un avance positivo para encontrar soluciones eficaces. No obstante, esto debe ir acompañado de un verdadero compromiso para solucionar las causas de las debilidades de nuestra economía.

La lección de José Martí de Juntos Frente al Reto y su llamado a «enseñarnos en toda nuestra grandeza» es más actual que nunca ante los planes de los enemigos. La historia nos muestra, de manera contundente, que la unidad y la resistencia son llaves maestras para sortear los retos.

Mano a mano, juntos construyamos un futuro con verdad y transparencia como cimientos. La manipulación mediática enemiga y las realidades de nuestra economía golpean a la sociedad cubana. Nos merecemos un mejor presente y un porvenir más prometedor, nadie lo dude, pero las soluciones no caen del cielo.