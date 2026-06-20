Mipyme Construcciones Habytal en el Congreso de la CTC

Javier Gómez Pérez, líder de la mipyme Construcciones Habytal, es uno de los tres delegados matanceros representantes de formas no estatales privadas a las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la magna cita prevista para el 26 y 27 de este mes junio.

A su juicio, para contribuir de manera efectiva a la economía del país y a sus programas sociales, lo mejor es procurar la afiliación de los actores privados.

«No imagino una organización que no esté sindicalizada. Si lo más importante en un colectivo son los trabajadores, debieran pertenecer al sindicato para que se les represente, se luche por sus derechos y se les exijan deberes».

Considera que “existimos para fortalecer la nación. Son muchos los actores privados que lo hacemos. Por eso, en nuestro caso, estamos encadenados ciento por ciento con el sector estatal y el aporte social. Ponemos las capacidades de la mipyme en función de las prioridades de la provincia, del municipio… De estos temas hablaría, si me dieran la palabra en la magna cita…”

Afirma que “también me referiría a las reservas aún existentes en organizaciones que como la nuestra pueden contribuir más con programas como el de la vivienda, los barrios en transformaciones…. Nos queda mucho por hacer…»

Su primera vez en un Congreso, reflexiona, tendrá lugar en el momento de las últimas medidas anunciadas para salir del difícil contexto afrontado y de cómo movilizar el protagonismo de los trabajadores en la producción de bienes y prestación de los servicios.

«Será un espacio para condenar la guerra económica, comercial y financiera del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y ratificar el compromiso con la Revolución, con la dirección del Partido y el pueblo».

El desempeño social, sindical y cumplimiento de su encargo, le ha valido a Habytal pare ser tres veces consecutivas Vanguardia Nacional, un saldo conseguido cuando solo tiene cuatro años de existencia.

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