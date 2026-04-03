5 de abril de 2026

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Informa Ministerio de Trabajo y Seguridad Social día de receso laboral

3 de abril de 2026 Redacción Radio26
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informa que, cumpliendo con lo establecido en la Ley 116 “Código de Trabajo”, de 20 de diciembre de 2013 en el artículo 100, el día viernes 3 de abril recesan las actividades laborales.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informa que, cumpliendo con lo establecido en la Ley 116 “Código de Trabajo”, de 20 de diciembre de 2013 en el artículo 100, el día viernes 3 de abril recesan las actividades laborales.

Se exceptúan las relacionadas con la zafra azucarera y otros trabajos agrícolas urgentes, industrias de procesos de producción continua, labores inaplazables de carga y descarga; servicios de transporte y su aseguramiento técnico indispensable, hospitalarios y asistenciales, farmacias, expendios de combustible, funerarias, jardines vinculados con estas y cementerios, servicios de hospedaje, centros turísticos, comunicaciones, transmisiones de radio y televisión, servicios públicos básicos, actividades de pesca y otras autorizadas por la ley.
El tratamiento salarial es el que se establece en la Resolución 9 del 18 de abril de 2025.

(Con información de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

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