Resaltan actividades por aniversario 65 de la OPJM en Jovellanos

Con entusiasmo pioneril, la institución educativa Camilo Cienfuegos Gorriarán, del municipio de Jovellanos, desarrolló variadas actividades en saludo al 65 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

La jornada incluyó encuentros culturales, deportivos y de reafirmación patriótica, donde los estudiantes fueron protagonistas.

Los pioneros compartieron espacios de lectura, juegos tradicionales y presentaciones artísticas que reflejaron el compromiso de las nuevas generaciones con los valores de la Revolución y la obra martiana. Profesores y guías acompañaron cada iniciativa, fortaleciendo la formación integral de los educandos.

La comunidad escolar se sumó con entusiasmo a las celebraciones, destacando la importancia de la OPJM como organización que fomenta la identidad nacional y la participación activa de niños y adolescentes en la vida social y cultural del país.

El aniversario 65 de la OPJM reafirma la continuidad histórica de la obra de José Martí y la vigencia de sus ideales en la formación de los pioneros cubanos.

La escuela Camilo Cienfuegos Gorriarán se convierte así en ejemplo de compromiso y alegría en este homenaje.